Promenljivo oblačno i svežije, mestimično s pljuskovima i grmljavinom

U Srbiji se očekuje promenljivo i pretežno oblačno i svežije vreme, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji ponegde mogu biti izraženiji.

Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i posle podne i pojačan zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 14 do 18 stepeni, a najviša od 22 do 27. Promenljivo oblačno i svežije vreme, mestimično s pljuskovima i grmljavinom U Beogradu se očekuje pretežno oblačno i svežije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije popodne i uveče biće suvo. Duvaće slab i umeren vetar, sredinom dana i