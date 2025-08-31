Šta će reći Tramp?! Putin stigao u Kinu, otkriveno o čemu je razgovarao sa Si Đinpingom (foto/video)

Kurir pre 12 minuta
Šta će reći Tramp?! Putin stigao u Kinu, otkriveno o čemu je razgovarao sa Si Đinpingom (foto/video)

Ruski predsednik Vladimir Putin stigao je u severni kineski lučki grad Tjenđin na regionalni samit o bezbednosti.

Na početku četvorodnevne posete ruskom susedu i najvećem trgovinskom partneru, Vladimira Putina su visoki gradski zvaničnici dočekali crvenim tepihom na pisti. Kineska državna televizija CCTV je u svom izveštaju o dolasku objavila da su veze između Kine i Rusije "najbolje u istoriji" i postale su "najstabilnije, najzrelije i strateški najznačajnije među glavnim zemljama“. Predsednik Si Đinping biće domaćin oko 20 svetskih lidera u Tjenđinu na dvodnevnom samitu
