Siniša Mali: Od sutra niže cene 20.000 proizvoda

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će od sutra u rafovima svih maloprodajnih lanaca biti snižene cene 20.000 proizvoda iz 23 kategorije, kako je i predviđeno Vladinom uredbom o ograničenju marži. „Očekujemo sniženje cena u proseku od 10-15-20 odsto, u zavisnosti od toga koliko je prethodno iznosila marža na određeni proizvod.

Bitno je da se ne radi samo o nekolicini proizvoda već o celom asortimanu namirnica koje svi svakodnevno kupujemo“, rekao je Mali, u intervjuu za list Kurir. On je naveo da je analizom utvrđeno da cene prehrambenih proizvoda, bezalkoholnih pića i sličnih proizvoda u znatnoj meri diktiraju nivo inflacije i da se to mora obuzdati. „Verujem da u Srbiji decenijama nismo imali vlast osetljiviju na osnovne životne potreba građana od ove“, istakao je Mali.