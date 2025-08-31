Kiša otežava vožnju, na granici u Batrovcima čeka se dva sata

Ozon pre 4 sati
Kiša otežava vožnju, na granici u Batrovcima čeka se dva sata

Sremska Mitrovica/ Ozon Media – Vozače širom Srbije danas očekuje otežana vožnja zbog najavljene kiše i lokalnih pljuskova, uz promenljiv intenzitet saobraćaja, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Posebno se upozorava na pojačan saobraćaj na prilazima većim gradovima u kasnijim popodnevnim satima. Iz AMSS-a navode da je neophodan dodatni oprez u usecima i na putevima u planinskim područjima, gde su nakon pljuskova česti odroni. Na naplatnim rampama za sada nema zadržavanja. Na graničnim prelazima, međutim, situacija je složenija. Putnička vozila na izlazu iz Srbije na Batrovcima čekaju oko dva sata, dok se na ulazu u zemlju na Gradini čeka približno 20
