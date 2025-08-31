Ministar prosvete: Đaci koji sutra izostanu sa nastave zbog protesta dobijaju neopravdane

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da je primarni cilj prosvetnog vrha da školska godine sutra u osnovnim i srednjim školama regularno i svečano počne.

"Ukoliko dođe do instrumentalizacije obrazovanja zarad političkih ciljeva, procenićemo situaciju i prema njoj se odrediti u skladu sa zakonom", rekao je Stanković u intervjuu za list Politika. Rekao je da "hoće da veruje da su blokade deo prošlosti", a da se sukobi političkog karaktera vode bez opstrukcije važnih društevnih sistema kao što je obrazovanje. Na pitanje o najavljenom protestu srednjoškolaca, on je naveo da i srednjoškolci koji žele da iskažu svoj