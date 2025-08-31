"Sve spremno za početak školske godine": Stanković o 1. septembru, razrešenjima u školama i neprodužavanju ugovora

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je sve spremno za početak nove školske godine i da je cilj njegovog ministarstva da obrazovni proces u potpunosti bude odvojen od politike i njegova normalizacija na svim nivoima. "Naša osnovna poruka je normalizacija obrazovnog procesa.

Dakle, nastavni proces u smislu izvođenja aktivne nastave. To znači rad sa učenicima, u učionicama i van njih, provere znanja u skladu sa nastavnim planovima i programima koji su poznati svim nastavnicima i svim nastavničkim većima. Isto to na nivou srednje škole", rekao je Dejan Vuk Stanković RTS-u. Dodao je da se nadaju da će i u visokom obrazovanju doći do normalizacije rada u visokoškolskim ustanovama od 1. novembra, kada počinje akademska godina. "Da li neko