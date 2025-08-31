"Sve spremno za početak školske godine": Stanković o 1. septembru, razrešenjima u školama i neprodužavanju ugovora

NIN pre 33 minuta  |  Tanjug
"Sve spremno za početak školske godine": Stanković o 1. septembru, razrešenjima u školama i neprodužavanju ugovora

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je sve spremno za početak nove školske godine i da je cilj njegovog ministarstva da obrazovni proces u potpunosti bude odvojen od politike i njegova normalizacija na svim nivoima. "Naša osnovna poruka je normalizacija obrazovnog procesa.

Dakle, nastavni proces u smislu izvođenja aktivne nastave. To znači rad sa učenicima, u učionicama i van njih, provere znanja u skladu sa nastavnim planovima i programima koji su poznati svim nastavnicima i svim nastavničkim većima. Isto to na nivou srednje škole", rekao je Dejan Vuk Stanković RTS-u. Dodao je da se nadaju da će i u visokom obrazovanju doći do normalizacije rada u visokoškolskim ustanovama od 1. novembra, kada počinje akademska godina. "Da li neko
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Dejan Vuk Stanković: 75 direktora škola podnelo ostavke, 25 smenjeno

Dejan Vuk Stanković: 75 direktora škola podnelo ostavke, 25 smenjeno

Nova pre 8 minuta
Ministar prosvete: Školska godina mora početi regularno, izostanci zbog protesta neće biti opravdani

Ministar prosvete: Školska godina mora početi regularno, izostanci zbog protesta neće biti opravdani

Serbian News Media pre 33 minuta
Ministar prosvete: „Srednjoškolci moraju znati da politički izostanci nisu opravdani“

Ministar prosvete: „Srednjoškolci moraju znati da politički izostanci nisu opravdani“

In medija pre 13 minuta
"Spremni smo, a ovome se nadamo od 1. septembra": Ministar prosvete o početku nove školske godine

"Spremni smo, a ovome se nadamo od 1. septembra": Ministar prosvete o početku nove školske godine

Mondo pre 43 minuta
Dejan Vuk Stanković kaže da je sve spremno za početak školske godine: Naveo koji su ciljevi ministarstva

Dejan Vuk Stanković kaže da je sve spremno za početak školske godine: Naveo koji su ciljevi ministarstva

Telegraf pre 1 sat
Stanković: Cilj nam je da normalizujemo obrazovni sistem na svim nivoima

Stanković: Cilj nam je da normalizujemo obrazovni sistem na svim nivoima

RTV pre 1 sat
"Sve spremno za početak škole": Ministar prosvete poručuje da je cilj normalizacija obrazovnog sistema na svim nivoima

"Sve spremno za početak škole": Ministar prosvete poručuje da je cilj normalizacija obrazovnog sistema na svim nivoima

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaRTSMinistar prosveteškolaDejan Vuk Stanković

Društvo, najnovije vesti »

Dejan Vuk Stanković: 75 direktora škola podnelo ostavke, 25 smenjeno

Dejan Vuk Stanković: 75 direktora škola podnelo ostavke, 25 smenjeno

Nova pre 8 minuta
Uz ova 3 uslova izvršitelj neće moći da oduzme stan dužniku: Ministar pravde o novom zakonu i kako će dug biti naplaćen

Uz ova 3 uslova izvršitelj neće moći da oduzme stan dužniku: Ministar pravde o novom zakonu i kako će dug biti naplaćen

Blic pre 3 minuta
VIDEO: Otvoren prvi tržni centar koji ima samo robote

VIDEO: Otvoren prvi tržni centar koji ima samo robote

Radio 021 pre 8 minuta
Naslovne strane za nedelju, 31. avgust 2025. godine

Naslovne strane za nedelju, 31. avgust 2025. godine

Beta pre 43 minuta
U Nišu sutra studentski protest povodom deset meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

U Nišu sutra studentski protest povodom deset meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Danas pre 28 minuta