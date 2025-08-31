Dejan Vuk Stanković: Nije bilo masovne represije

Moj Novi Sad pre 9 minuta
Dejan Vuk Stanković: Nije bilo masovne represije

Ministar prosvete izjavio je danas da je primarni cilj prosvetnog vrha da školska godine sutra u osnovnim i srednjim školama regularno i svečano počne.

Dejan Vuk Stanković je naglasio da ukoliko dođe do instrumentalizacije obrazovanja zarad političkih ciljeva, situacija će se proceniti i prema njoj odrediti u skladu sa zakonom Povodom najavljenog protesta srednjoškolaca, upozorio je da srednjoškolci, koji žele da iskažu svoj politički stav, obrazovanje treba da odvoje od politike jer je to pre svega u njihovom interesu, prenosi "Danas". − Hoću da verujme da su blokade deo prošlosti, a da se sukobi političkog
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Dejan Vuk Stanković: 75 direktora škola podnelo ostavke, 25 smenjeno, zakon je jasan šta sledi za izostanke

Dejan Vuk Stanković: 75 direktora škola podnelo ostavke, 25 smenjeno, zakon je jasan šta sledi za izostanke

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Ministar prosvete: Đaci koji sutra izostanu sa nastave zbog protesta dobijaju neopravdane

Ministar prosvete: Đaci koji sutra izostanu sa nastave zbog protesta dobijaju neopravdane

Pravda pre 3 sata
Dejan Vuk Stanković: 75 direktora škola podnelo ostavke, 25 smenjeno

Dejan Vuk Stanković: 75 direktora škola podnelo ostavke, 25 smenjeno

Nova pre 4 sati
Ministar prosvete: Đaci koji sutra izostanu sa nastave zbog protesta dobiće neopravdane

Ministar prosvete: Đaci koji sutra izostanu sa nastave zbog protesta dobiće neopravdane

Morava info pre 3 sata
Ministar prosvete: U toku je pokušaj politizacije obrazovnog sistema, nastava mora da se normalizuje

Ministar prosvete: U toku je pokušaj politizacije obrazovnog sistema, nastava mora da se normalizuje

Politika pre 4 sati
"Sve spremno za početak školske godine": Stanković o 1. septembru, razrešenjima u školama i neprodužavanju ugovora

"Sve spremno za početak školske godine": Stanković o 1. septembru, razrešenjima u školama i neprodužavanju ugovora

NIN pre 5 sati
Ministar prosvete: Školska godina mora početi regularno, izostanci zbog protesta neće biti opravdani

Ministar prosvete: Školska godina mora početi regularno, izostanci zbog protesta neće biti opravdani

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteDejan Vuk Stanković

Društvo, najnovije vesti »

Akademski plenum: U Dridovom udruženju nema dovoljno profesora 2.0, pa su angažovali i statiste

Akademski plenum: U Dridovom udruženju nema dovoljno profesora 2.0, pa su angažovali i statiste

Jugmedia pre 14 minuta
„Musu zeme Latvija“: Autogrami, kreativna četvrt u Brijan ulici i kratke lekcije letonskog jezika

„Musu zeme Latvija“: Autogrami, kreativna četvrt u Brijan ulici i kratke lekcije letonskog jezika

BBC News pre 9 minuta
Studenti Filozofskog u Novom Sadu: „Dekan nam preti disciplinskim postupcima“

Studenti Filozofskog u Novom Sadu: „Dekan nam preti disciplinskim postupcima“

Nedeljnik pre 29 minuta
Drugi upisni rok na FAKULTETIMA U BEOGRADU počinje sutra: Gde je ostalo mesta čak i na budžetu, na koje smerove da zaboravite…

Drugi upisni rok na FAKULTETIMA U BEOGRADU počinje sutra: Gde je ostalo mesta čak i na budžetu, na koje smerove da zaboravite i koji su važni datumi

Blic pre 29 minuta
Izmena dela dnevnih linija gradskog prevoza u Beogradu od sutra

Izmena dela dnevnih linija gradskog prevoza u Beogradu od sutra

NIN pre 9 minuta