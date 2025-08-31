Sutra pretežno sunčano i toplije, ponegde se očekuje slaba kiša

Sutra će biti pretežno sunčano i toplije vreme, samo ujutro i pre podne na istoku i jugoistoku, uz promenljivu oblačnost, ponegde se očekuje slaba kiša, posle podne u tim krajevima razvedravanje, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša od 27 do 31 stepeni. U utorak veći deo dana očekuje se da će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Krajem dana na severozapadu Srbije uslediće naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koje će se u toku noći ka sredi i u sredu ujutro proširiti i na ostale krajeve. Zatim će do kraja perioda biti promenljivo vreme, na