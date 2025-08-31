Novo poglavlje u odnosima Indije i Kine – Modi i Si dogovorili obnovu letova i sporazum o granicama

Indijski premijer Narendra Modi izjavio je nakon bilateralnog sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Tjenđinu da je postignut sporazum između specijalnih predstavnika Indije i Kine u vezi sa upravljanjem granicama, i da se ponovo uspostavljaju direktni letovi između dve zemlje.

Modi, koji će učestvovati na dvodnevnom samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), nakon sastanka sa kineskim predsednikom rekao je i da su interesi 2,8 milijardi ljudi obe nacije povezani sa saradnjom dve zemlje, i da će to doprineti dobrobiti celog čovečanstva. Naglasio je posvećenost Indije unapređenju odnosa na osnovu međusobnog poverenja, poštovanja i razumevanja. "Dogovorili smo se o upravljanju granicama i direktni letovi između dve zemlje se