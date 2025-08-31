Vlada ograničila marže, od sutra niže cene 20.000 proizvoda

Vlada ograničila marže, od sutra niže cene 20.000 proizvoda

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će od sutra, u ponedeljak, biti snižene cene čak 20.000 proizvoda u maloprodajnim lancima širom Srbije.

Ova mera je deo Vladine uredbe o ograničenju marži na proizvode iz 23 različite kategorije. Prema rečima ministra, prosečno sniženje cena trebalo bi da iznosi između 10 i 20 odsto, u zavisnosti od prethodne marže. Cilj je da se obuzdaju cene širokog asortimana namirnica i drugih proizvoda koje građani svakodnevno kupuju. Mali je, u intervjuu za list „Kurir“, naveo da je Vlada analizom utvrdila da cene prehrambenih proizvoda i bezalkoholnih pića značajno utiču na
