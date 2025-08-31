Kremlj: Dobar razgovor Putina i Pašinjana na marginama ŠOS

Sputnik pre 1 sat
Kremlj: Dobar razgovor Putina i Pašinjana na marginama ŠOS

Razgovor između predsednika Rusije Vladimira Putina i jermenskog premijera Nikola Pašinjana bio je dobar i dug, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Razgovor sa premijerom Jermenije Pašinjanom je upravo završen. Bio je to veoma dobar razgovor, dug“, rekao je Peskov novinarima. Portparol je dodao da je ruski predsednik takođe razgovarao sa predsednikom Kazahstana Kasimom-Žomartom Tokajevom na prijemu u čast učesnika samita Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS). Prema njegovim rečima, Putin bi mogao da održi dodatne bilateralne sastanke sa raznim liderima država i vlada 1. septembra. Najveći samit ŠOS-a u
Ključne reči

Vladimir PutinKinaRusijaJermenijaKazahstanšos

