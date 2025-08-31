Prvi snimci nakon ubistva na Vračaru: Policija blokirala područje, frka počela u kladionici, ubrzo pala krv

V. S. (23) preminuo je od povreda koje je noćas zadobio u centru Beograda, kada su ga nepoznati napadači izboli nožem. Kako Telegraf nezvanično saznaje, V. S. je bio sa M. R. u jednom lokalu u Kursulinoj ulici, gde je došlo do svađe sa dva nepoznata lica. Nakon verbalnog okršaja, četvorica mladića izašla su napolje da se fizički obračunaju. U jednom trenutku nepoznati mladići su izvukli noževe i M. R. i V. S. zadali više ubodnih rana u predelu grudi i stomaka.