Prvi snimci nakon ubistva na Vračaru: Policija blokirala područje, frka počela u kladionici, ubrzo pala krv

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Prvi snimci nakon ubistva na Vračaru: Policija blokirala područje, frka počela u kladionici, ubrzo pala krv
V. S. (23) preminuo je od povreda koje je noćas zadobio u centru Beograda, kada su ga nepoznati napadači izboli nožem. Kako Telegraf nezvanično saznaje, V. S. je bio sa M. R. u jednom lokalu u Kursulinoj ulici, gde je došlo do svađe sa dva nepoznata lica. Nakon verbalnog okršaja, četvorica mladića izašla su napolje da se fizički obračunaju. U jednom trenutku nepoznati mladići su izvukli noževe i M. R. i V. S. zadali više ubodnih rana u predelu grudi i stomaka.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Prvi snimci sa mesta ubistva na Vračaru: Dvojica mladića izbodena u grudi, jedan podlegao povredama: "Oni su se ranjeni vukli…

Prvi snimci sa mesta ubistva na Vračaru: Dvojica mladića izbodena u grudi, jedan podlegao povredama: "Oni su se ranjeni vukli po pločniku kkao bi pobegli" (foto, video)

Blic pre 10 minuta
Nakon sukoba u kladionici, dvojica mladića izašla na tuču, jedan preminuo, drugi teško povređen Detalji tragedije na Vračaru…

Nakon sukoba u kladionici, dvojica mladića izašla na tuču, jedan preminuo, drugi teško povređen Detalji tragedije na Vračaru (foto)

Alo pre 1 sat
Krv na asfaltu ispred kladionice gde je ubijen mladić: Jezive scene na Vračaru, komšije otkrile šta se dogodilo - "Probudilo…

Krv na asfaltu ispred kladionice gde je ubijen mladić: Jezive scene na Vračaru, komšije otkrile šta se dogodilo - "Probudilo me je iz sna..."

Kurir pre 2 sata
Hitna pomoć: U dve tuče trojica povređena nožem

Hitna pomoć: U dve tuče trojica povređena nožem

Novi magazin pre 2 sata
Detalji ubistva u Kursulinoj ulici na Vračaru: Zločinu prethodila svađa u lokalu, policija traga za dvojicom napadača

Detalji ubistva u Kursulinoj ulici na Vračaru: Zločinu prethodila svađa u lokalu, policija traga za dvojicom napadača

Nova pre 3 sata
Posvađali se u kladionici, pa izašli na "fer tuču": Evo kako je došlo do brutalnog ubistva na Vračaru: "Izvadili su noževe u…

Posvađali se u kladionici, pa izašli na "fer tuču": Evo kako je došlo do brutalnog ubistva na Vračaru: "Izvadili su noževe u mraku..." (foto)

Blic pre 3 sata
„Čula se svađa, pa jauk" Svedok opisao detalje tragedije na Vračaru, krvave stvari i tragovi svuda po ulici (foto galerija)…

„Čula se svađa, pa jauk" Svedok opisao detalje tragedije na Vračaru, krvave stvari i tragovi svuda po ulici (foto galerija)

Alo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VracarUbistvo

Hronika, najnovije vesti »

Požar kod Niša besni tri dana: Pogledajte helikopter MUP u akciji VIDEO

Požar kod Niša besni tri dana: Pogledajte helikopter MUP u akciji VIDEO

Nova pre 0 minuta
Dečaku (12) amputirana noga: Vozio električni trotinet, pa udario u kamion kod Vranja: Skoro dva meseca u bolnici!

Dečaku (12) amputirana noga: Vozio električni trotinet, pa udario u kamion kod Vranja: Skoro dva meseca u bolnici!

Blic pre 35 minuta
Prvi snimci sa mesta ubistva na Vračaru: Dvojica mladića izbodena u grudi, jedan podlegao povredama: "Oni su se ranjeni vukli…

Prvi snimci sa mesta ubistva na Vračaru: Dvojica mladića izbodena u grudi, jedan podlegao povredama: "Oni su se ranjeni vukli po pločniku kkao bi pobegli" (foto, video)

Blic pre 10 minuta
Požar kod jasenovika: Gori 50 hektara: Vatrogasci na terenu, helikopteri u misiji gašenja

Požar kod jasenovika: Gori 50 hektara: Vatrogasci na terenu, helikopteri u misiji gašenja

Blic pre 40 minuta
Tužiteljka Savović o policijskoj brutalnosti i pravima građana: „Citirala sam Zakon o policiji, žao mi je što to doživljavaju…

Tužiteljka Savović o policijskoj brutalnosti i pravima građana: „Citirala sam Zakon o policiji, žao mi je što to doživljavaju kao akt terorizma“

Nova pre 15 minuta