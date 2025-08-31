Širom Srbije počela okupljanja građana protiv blokada: Najavljeni skupovi u oko 100 mesta

U mestima širom Srbije večeras će biti organizovana okupljanja građana koja se protive blokadama.

Na ovim skupovima, kako je najavljeno, građani će poslati poruku da blokade ometaju svakodnevni život i da žele slobodno kretanje, učenje i rad. Organizator događaja je Centar za društvenu stabilnost, koji je pozvao građane da se okupe u 18.30 časova u svojim mestima i učestvuju u mirnim šetnjama protiv blokada. Sva okupljanja su uredno prijavljena, a prema izveštajima medija, skupovi će biti održani u oko 100 mesta širom Srbije, prenosi Tanjug. Okupljanja građana