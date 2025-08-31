Širom Srbije počela okupljanja građana protiv blokada: Najavljeni skupovi u oko 100 mesta

Telegraf pre 49 minuta  |  Telegraf.rs
Širom Srbije počela okupljanja građana protiv blokada: Najavljeni skupovi u oko 100 mesta

U mestima širom Srbije večeras će biti organizovana okupljanja građana koja se protive blokadama.

Na ovim skupovima, kako je najavljeno, građani će poslati poruku da blokade ometaju svakodnevni život i da žele slobodno kretanje, učenje i rad. Organizator događaja je Centar za društvenu stabilnost, koji je pozvao građane da se okupe u 18.30 časova u svojim mestima i učestvuju u mirnim šetnjama protiv blokada. Sva okupljanja su uredno prijavljena, a prema izveštajima medija, skupovi će biti održani u oko 100 mesta širom Srbije, prenosi Tanjug. Okupljanja građana
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Građani protiv blokada ponovo izlaze na ulice: Najavljeno okupljanje u 100 mesta širom Srbije

Građani protiv blokada ponovo izlaze na ulice: Najavljeno okupljanje u 100 mesta širom Srbije

Euronews pre 14 minuta
Širom Srbije počela okupljanja građana protiv blokada: Najavljeni skupovi u oko 100 mesta

Širom Srbije počela okupljanja građana protiv blokada: Najavljeni skupovi u oko 100 mesta

Blic pre 14 minuta
Širom Srbije počela okupljanja građana protiv blokada

Širom Srbije počela okupljanja građana protiv blokada

RTK pre 9 minuta
Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada, razvijeni transparenti „želim da učim“, „želim da radim“ (foto)

Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada, razvijeni transparenti „želim da učim“, „želim da radim“ (foto)

Dnevnik pre 19 minuta
UŽIVO: U mestima širom Srbije počeli skupovi građana protiv blokada (foto i video)

UŽIVO: U mestima širom Srbije počeli skupovi građana protiv blokada (foto i video)

Politika pre 14 minuta
Širom Srbije počela okupljanja građana protiv blokada

Širom Srbije počela okupljanja građana protiv blokada

Telegraf pre 4 minuta
Skup "Građani protiv blokada" večeras u više gradova

Skup "Građani protiv blokada" večeras u više gradova

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Tanjugsrbijaprotestiblokade

Politika, najnovije vesti »

Predsednik konzervativnog pokreta „Naši“: Ponosni smo na bilborde sa rođendanskom čestitkom Aleksandru Lukašenku

Predsednik konzervativnog pokreta „Naši“: Ponosni smo na bilborde sa rođendanskom čestitkom Aleksandru Lukašenku

Danas pre 9 minuta
Građani protiv blokada ponovo izlaze na ulice: Najavljeno okupljanje u 100 mesta širom Srbije

Građani protiv blokada ponovo izlaze na ulice: Najavljeno okupljanje u 100 mesta širom Srbije

Euronews pre 14 minuta
ANEM pozvao medije da se priključe akciji solidarnosti sa novinarima iz Gaze

ANEM pozvao medije da se priključe akciji solidarnosti sa novinarima iz Gaze

Radio 021 pre 49 minuta
Širom Srbije počela okupljanja građana protiv blokada: Najavljeni skupovi u oko 100 mesta

Širom Srbije počela okupljanja građana protiv blokada: Najavljeni skupovi u oko 100 mesta

Blic pre 14 minuta
Širom Srbije počela okupljanja građana protiv blokada

Širom Srbije počela okupljanja građana protiv blokada

RTK pre 9 minuta