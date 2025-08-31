Velika havarija u Zrenjaninu: Ceo grad bez vode!

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Velika havarija u Zrenjaninu: Ceo grad bez vode!

JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin saopštilo je da je zbog havarije većeg obima na magistralnom cevovodu na izvorištu u gradu došlo do prekida vodosnabdevanja u celom gradu.

Ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin izvode radove na sanaciji havarije. Zbog obima havarije i specifičnosti radova na cevima magistralnog voda, trenutno nije moguće precizirati okvirno vreme potrebno za završetak radova, a procene su da će radovi potrajati više sati, navedeno je u saopštenju. Kako radovi budu odmicali i kada se stvore potrebni uslovi postepeno će se puštati voda u mrežu, što će omogućiti snabdevanje grada vodom slabijeg pritiska, a nakon
