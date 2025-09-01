Cena niža za 216 dinara! Ovaj proizvod je od danas znatno jeftiniji!

Alo pre 13 minuta
Cena niža za 216 dinara! Ovaj proizvod je od danas znatno jeftiniji!

Brojni proizvodi od danas su znatno jeftiniji u Srbiji nakon što su nove ekonomske mere predsednika Aleksandra Vučića stupile na snagu

Novinari redakcije Alo! tokom celog dana obilazili su prodavnice i poredili cene. Ono što smo zatekli je drastičan pad cena gotovo svih proizvoda. Alo Pogledaj galeriju Alo Pogledaj galeriju Alo Pogledaj galeriju Alo Pogledaj galeriju Alo Pogledaj galeriju Alo Pogledaj galeriju Alo Pogledaj galeriju Alo Pogledaj galeriju Alo Pogledaj galeriju Tunjevina u konzervi jeftinija je znatno, oko 150 dinara po komadu. Cena jabuka niža je za oko 40 dinara, a luka za oko 15
