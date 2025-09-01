Na današnji dan, 1. septembar

Danas je ponedeljak, 1. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1159 - Umro je papa Adrijan IV (Adrian), rodjen kao Nikolas Brejkspir (Nicholas Breakespear), jedini Englez koji je biran za poglavara katoličke crkve. Izabran je 1154. 1531 - U Švajcarskoj je počeo rat Ciriha, centra švajcarske reformacije, i katoličkih kantona. Nakon što su bolje organizovani katolički kantoni pobedili u bici kod Kapela, sedište protestantizma premešteno je u Ženevu. 1715 - Umro je francuski kralj Luj XIV (Louis), nazvan "Kralj Sunce". Na presto