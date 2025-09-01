Vremeplov: Nemačka započela Drugi svetski rat

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Vremeplov: Nemačka započela Drugi svetski rat

NOVI SAD - Na današnji dan 1939. godine Nemačka je napadom na Poljsku započela Drugi svetski rat, okončan šest godina kasnije slomom Nemačke, Italije i Japana i njihovih saveznika. U ratu u kojem je učestvovala 61 država poginulo je oko 50 miliona i ranjeno više od 35 miliona ljudi. Samo u Evropi materijalna šteta je procenjena na oko 277,7 milijardi dolara prema cenama iz 1938, a u Jugoslaviji na 46,9 milijardi dolara.

Danas je ponedeljak, 1. septembar, 2025. 1159 - Umro je papa Hadrijan IV, rođen kao Nikolas Brejkspir, jedini Englez u istoriji rimokatoličke crkve izabran za njenog poglavara (1154. godine). 1715 - Umro je francuski kralj Luj XIV, poznat kao "kralj Sunce". Na presto je stupio 1643. kao petogodišnjak, posle smrti oca Luja XIII. Vladao je 72 godine, najduže u istoriji Evrope. Vodio je niz ratova u nastojanju da obezbedi premoć Francuske, s promenljivim uspehom.
