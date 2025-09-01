Oglasio se Kremlj: Totalno netačno

B92 pre 57 minuta
Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov negirao je danas da Rusija nije umešana u tehnički kvar koji se dogodio prilikom sletanja aviona u kojem se nalazila predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen.

"Vaše informacije su netačne", rekao je Peskov novinarima, prenosi Gazeta.ru. Fajnenšel tajms (FT) je ranije danas objavio da je navodni ruski napad ometanjem onesposobio GPS navigacione usluge na bugarskom aerodromu. Portparol Evropske unije potvrdio je danas da je Sistem globalnog pozicioniranja (GPS) aviona predsednice Evropske komisije bio ometan tokom nedeljnog putovanja u Bugarsku, kao i da je bezbedno sleteo. Bugarska vlada je saopštila da je GPS signal
Evropska UnijaBugarskaAerodromRusijaEvropska komisijaFajnenšel tajms

