Evropa ima precizan plan o slanju trupa u Ukrajinu: Fon der Lajen: "Putin ne radi ono što kaže da će da uradi"

Blic pre 2 sata
Evropa je precizno isplanirala kako da pošalje trupe u Ukrajinu, izjavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

''Bezbednosne garancije su važnije od svega. Apsolutno su ključne'', rekla je fon der Lajen, prenosi Fajnenšel tajms. Ona je izjavila da postoji mapa puta o bezbednosnim garncijama, oko čega su se evropski lideri složili u Beloj kući. ''Američki predsednik Donald Tramp nas je uverio da će i američke trupe učestvovati kao podrška Ukrajini, što je više puta potvrđeno'', rekla je fon der Lajen. Dodala je da Tramp želi mir, ali da ruski predsednik Vladimir Putin ne
