(Foto, video): Demonstranti i policija ispred DIF-a u Novom Sadu: I studenti i pripadnici Žandarmerije ulaze kroz prozor na fakultet, ispred došlo do guranja

Studenti u blokadi i građani koji ih podržavaju okupili su se jutros ispred zgrade DIF-a u Novom Sadu, nakon što su studenti noćas objavili da su maskirane osobe upale na fakultet.

Kako tvrde studenti u blokadi, nepoznate maskirane osobe upale su na fakultet na kome su razbijeni prozori. - Obaveštavamo javnost da je u toku upad nepoznatih maskiranih osoba na Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Razbijeni su prozori, studenti napadnuti. Sumnja se da je ovo uradio dekan Patrik Drid - navedeno je u objavi na društvenim mrežama. Kako javlja reporter "Blica" sa lica mesta, jutros došlo je do guranja okupljenih studenata sa policijom