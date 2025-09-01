U školama skoro: 2.000 policajaca Dačić o bezbednosti dece, govorio i o protestu i blokadama najavljenim za večeras

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas, povodom početka nove školske godine, da je 1.900 policajaca u školama u Srbiji i istakao da je prioritet rada policije bezbednost dece u školi, kao i u saobraćaju.

Dačić je istakao da policija kontinuirano sprovodi više akcija sa ciljem upoznavanje dece i roditelja vezano za bezbednost u saobraćaju i u školama, kao i borbi protiv vršnjačkog nasilja, ali i svih drugih oblika narušavanja javnog reda i mira ili kriminalnog ponašanja. Ministar je u uključenju za TV Pink rekao da policija sprovodi i obuku kada je reč o reagovanju u slučaju vanrednih situacija, odnosno eventualnog požara, zemljotresa i raznih drugih prirodnih