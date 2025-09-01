UŽIVO Ispred novosadskog DIF-a intervenisala Žandarmerija: Dekan Patrik Drid dozvolio studentima ulazak na fakultet (FOTO; VIDEO)

Danas pre 6 minuta  |  N1
UŽIVO Ispred novosadskog DIF-a intervenisala Žandarmerija: Dekan Patrik Drid dozvolio studentima ulazak na fakultet (FOTO…

Ispred zgrade Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu okupljeno je danas nekoliko stotina građana, koji su došli na poziv studenata, a stigli su i pripadnici Žandarmerije.

Rano jutros dekan novosadskog Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Patrik Drid ušao je u pratnji policije u zgradu fakulteta. 11.21 Studenti, koji su bili i zgradi FSFV-a izašli su iz fakulteta nešto nakon 11 sati. Dobili su potvrdu od dekana Patrika Drida da studenti FSFV-a mogu slobodno da ulaze i izlaze iz njega. Drid im je rekao, da mora da se uradi dezinsekcija fakulteta, pošto to nije urađeno tokom blokade. 10.31 Reporterka N1 javlja da policija neće da
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

UŽIVO VIDEO: Koškanje građana i policije kod DIF-a, studenti izašli iz zgrade fakulteta

UŽIVO VIDEO: Koškanje građana i policije kod DIF-a, studenti izašli iz zgrade fakulteta

Radio 021 pre 17 minuta
(Foto, video): Demonstranti i policija ispred DIF-a u Novom Sadu: Studenti u blokadi saopštili da su se postigli dogovor sa…

(Foto, video): Demonstranti i policija ispred DIF-a u Novom Sadu: Studenti u blokadi saopštili da su se postigli dogovor sa dekanom - rok do petka da se nađe način za dalji rad fakulteta

Blic pre 6 minuta
Dekan Drid sa policijom ušao na DIF u Novom Sadu: Okupljanje ispred zgrade, došlo do guranja sa kordonom

Dekan Drid sa policijom ušao na DIF u Novom Sadu: Okupljanje ispred zgrade, došlo do guranja sa kordonom

NIN pre 6 minuta
Sukob studenata sa policijom nakon noćnog upada dekana DIF-a na fakultet (Video)

Sukob studenata sa policijom nakon noćnog upada dekana DIF-a na fakultet (Video)

Vreme pre 26 minuta
BLOG UŽIVO Studenti izašli iz fakulteta, ali Žandarmerija i policija ostaju ispred: „Biće tu dok god se dekan Patrik Drid…

BLOG UŽIVO Studenti izašli iz fakulteta, ali Žandarmerija i policija ostaju ispred: „Biće tu dok god se dekan Patrik Drid oseća ugroženo“

Nova pre 6 minuta
Žandarmerija intervenisala ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu

Žandarmerija intervenisala ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu

Beta pre 1 sat
Vučić posle upada dekana u DIF u Novom Sadu

Vučić posle upada dekana u DIF u Novom Sadu

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sadžandarmerija

Društvo, najnovije vesti »

UŽIVO VIDEO: Koškanje građana i policije kod DIF-a, studenti izašli iz zgrade fakulteta

UŽIVO VIDEO: Koškanje građana i policije kod DIF-a, studenti izašli iz zgrade fakulteta

Radio 021 pre 17 minuta
I dalje bez odgovora: Ukupno 10 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

I dalje bez odgovora: Ukupno 10 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Mašina pre 2 minuta
BLOG Žandarmerija ispred DIF-a u Novom Sadu: Sukobi sa policijom, dekan dozvolio ulazak studentima

BLOG Žandarmerija ispred DIF-a u Novom Sadu: Sukobi sa policijom, dekan dozvolio ulazak studentima

N1 Info pre 6 minuta
Dan uživo: U Srbiji uskoro opada lišće...

Dan uživo: U Srbiji uskoro opada lišće...

N1 Info pre 6 minuta
Otvoreno novo tržište - srpski proizvodi bez carina u Egiptu

Otvoreno novo tržište - srpski proizvodi bez carina u Egiptu

Bloomberg Adria pre 2 minuta