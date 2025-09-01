Obukli najlepša odelca i haljinice, učiteljica ih grli! Prvog dana škole svečano u Severnoj Mitrovici, pogledajte prijem prvačića (foto/video)

Školsko zvono po prvi put označilo je početak školske godine za 68 mališana koji su, u pratnji svojih roditelja, zakoračili u školske klupe.

Direktorka škole Biljana Vukićević poželela je srećan početak školske godine svim učenicima, a posebno prvacima, uz poruku da nastava počinje u skladu sa planom i programom Ministarstva prosvete Srbije. „Sve je spremno za početak nove školske godine, prvaka ima 68. Deca su ušla u okrečene prostorije, opet, kažem, zahvaljujući našoj državi koja je uvek uz nas. Stigli su besplatni udžbenici za prvake, prvaci su razdragani, čekaju svoj ulaz za učionice u dvorištu sa