U školu kreće 633 đaka prvaka Ovoga septembra u Loznici!

Školsko zvono sutra ujutru označiće početak nove školske godine za školarce koje ponovo čekaju uobičajene obaveze.

Valja ponovo nositi rančeve, raditi domaće, odgovarati, učiti, po malo prepisivati, raditi sve ono što podrazumeva đačko doba. Na području Grada Loznice u 14 osnovnih, četiri srednje i jednu muzičku školu od sutra kreće skoro 8.600 učenika, 5.817 osnovaca i 2.781 srednjoškolaca. Među osnovcima je 435 učenika Muzičke škole "Vuk Karadžić", a ovoga septembra prvi put će u školske klupe sesti 633 đaka prvaka, kojih je, kao i uvek, najviše u gradskim školama. Što se