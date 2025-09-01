(BLOG) Deset meseci od pada nadstrešnice: Kolone pristižu na Savski trg, veliki broj ljudi u Nemanjinoj

N1 Info pre 22 minuta  |  N1 Beograd
(BLOG) Deset meseci od pada nadstrešnice: Kolone pristižu na Savski trg, veliki broj ljudi u Nemanjinoj

Obeležava se 10 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici kada je poginulo 16 ljudi.

U 11.52 širom Srbije odata je pošta stradalima. Dekan Fakulteta za fizičko vaspitanje u Novom Sadu Patrik Drid upao je rano jutros kroz prozor na fakultet kroz prozor i pozvao policiju. Nakon nekoliko sati tenzične situacije između studenata i policije ispred zgrade postignut je dogovor sa upravom fakulteta. Roditelji, đaci i nastavnici protestovali ispred Pete beogradske gimnazije. Bez nastave i više škola. Srednjoškolci su pozvali građane da se okupe u kampusu
