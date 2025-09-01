Deset meseci od pada nadstrešnice: Napeto na DIF-u u Novom Sadu, protest srednjoškolaca i studenata u Beogradu

NIN pre 1 sat
Deset meseci od pada nadstrešnice: Napeto na DIF-u u Novom Sadu, protest srednjoškolaca i studenata u Beogradu
Širom Srbije nastavljaju se protesti i blokade. Od jutros se građani okupljaju ispred zgrade Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, gde je dekan tog fakulteta Patrik Drid oko pet časova ujutru s nepoznatim osobama i pripadnicima policije ušao u zgradu te ustanove. Ispred DIF-a je došlo do naguravanja sa kordonom policije koji je raspoređen na ulazu. Istovremeno, u Novom Sadu održan je protest ispred Jovine gimnazije, nakon čega su okupljeni otišli
BLOG Obeležavanje 10 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Vreme pre 34 minuta
MASA osudila "nasilni upad" na DIF: Prisustvo policije je opasan presedan

Radio 021 pre 1 sat
Sagovornice Euronews Srbija o početku nove školske godine: Škola mora biti mesto učenja, a ne društvenih podela

Euronews pre 1 sat
"Srbijo, Novi Sad te zove": Okupljanje u Kampusu pomereno na 17 časova

Moj Novi Sad pre 1 sat
MASA osudila nasilni upad na Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu

Nedeljnik pre 2 sata
(BLOG) Deset meseci od pada nadstrešnice: Sukobi na DIF-u u Novom Sadu, priveden nastavnik u Zemunu

N1 Info pre 3 sata
Protest "Srbijo, Novi Sad te zove" danas od 17h: "Kampus mora ostati slobodan"

Radio 021 pre 3 sata
ProsvetaNovi Sadstudentiprotesti

