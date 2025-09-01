Deset meseci od pada nadstrešnice: Napeto na DIF-u u Novom Sadu, protest srednjoškolaca i studenata u Beogradu

Širom Srbije nastavljaju se protesti i blokade. Od jutros se građani okupljaju ispred zgrade Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, gde je dekan tog fakulteta Patrik Drid oko pet časova ujutru s nepoznatim osobama i pripadnicima policije ušao u zgradu te ustanove. Ispred DIF-a je došlo do naguravanja sa kordonom policije koji je raspoređen na ulazu. Istovremeno, u Novom Sadu održan je protest ispred Jovine gimnazije, nakon čega su okupljeni otišli