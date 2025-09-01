FOTO Protest ispred Pete beogradske gimnazije: „Neverovatno je šta radi v.d direktorka, to je teror i osveta nad nastavnicima koji su bili u blokadi“

Nova pre 6 minuta  |  Autor: N1
FOTO Protest ispred Pete beogradske gimnazije: „Neverovatno je šta radi v.d direktorka, to je teror i osveta nad nastavnicima…

Građani, roditelji i učenici Pete beogradske gimnazije okupili su se jutros ispred te škole kako bi na protestu osudili nepravedne mere v.d. direktorke škole Danke Nešović i zatražili poštovanje prava nastavnog osoblja i učenika.

Roditelj Nemanja Milošević rekao je za N1 da je ono što se dešava u Petoj nedopustivo, da je reč o „teroru i osveti nad nastavnicima koji su bili u blokadi".
