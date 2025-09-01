Počinje nova školska godina: U prvi razred kreće 65.000 đaka

Nova školska godina počinje danas, a među 530.000 osnovaca je i 65.000 prvaka.

Iz Ministarstva prosvete navode da u srednju školu polazi 240.000 đaka, od kojih 62.000 u prvu godinu. Iz Ministarstva podsećaju da su obezbeđeni besplatni udžbenici za određene kategorije osnovaca u predstojećoj školskoj godini, za čiju nabavku je izvdojeno 985 miliona dinara. Ukupno je obezbeđeno 903.525 udžbenika, a pravo je ostvarilo 96.165 učenika, preciziraju u Ministarstvu i podsećaju da se program besplatnih udžbenika sprovodi od 2011. godine u cilju