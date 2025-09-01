Počela nova školska godina: 630 đaka prvaka u Sremskoj Mitrovici

Sremska Mitrovica – Jutros je i zvanično počela nova školska godina, a u školske klupe selo je 630 đaka prvaka, što je nešto manje nego prethodne godine.

Nova školska godina jutros je počela za sve osnovce i srednjoškolce, a u klupe je u Sremskoj Mitrovici selo ukupno 630 đaka prvaka. To je za jedno odeljenje manje nego prošle godine, kada ih je bilo 656. U selima Stara Bingula i Šuljam nije upisan nijedan prvak – Bingula već drugu godinu zaredom, a Šuljam od ove jeseni. U svim osnovnim školama na teritoriji Sremske Mitrovice danas su organizovani prijemi za đake prvake, uz prigodne programe dobrodošlice koje su