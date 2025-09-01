Iznuda u interesu države

Radar pre 52 minuta  |  Luka Petrušić
Iznuda u interesu države

Nezakonite pritiske ministra finansija da se ukine zaštita Generalštaba i umešanost Ministarstva kulture potvrđuje i pismena ostavka bivše direktorke Republičkog zavoda za zaštitu spomenika, do koje je Radar došao zahtevajući pristup informacijama od javnog značaja

Tri meseca nakon što je Goran Vasić, v. d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, uhapšen zbog falsifikovanja predloga na osnovu koga je Vlada ukinula status spomenika kulture kompleksu Generalštaba – što je odmah i priznao – vratio se na svoje radno mesto i zatečenim zaposlenima saopštio da je sve što je uradio bilo „u interesu države“. I kako stvari stoje, sa time se izgleda slažu baš svi delovi te države, osim Tužilaštva za organizovani
