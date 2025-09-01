Majmunski procesi i konjski pasoš

Svojevremeno je gazda konja držao u štali, dakle u kućnom pritvoru, dok mu vlast ne izda potrebne papire, sud je svinju angažovao kao veštaka da proceni kvalitet kukuruza, a sad aktuelni režim u Srbiji hapsi studenta u samoposluzi i oduzima mu – čokoladno mleko

„Ne može se više osporiti da je Drugi svetski rat, pre ili kasnije, završen. Gotovo je i s konjima u gradskom životu Bečkereka. Nestali su otprilike u vreme kada su sišle sa scene pisaće mašine i redovi u gradskoj biblioteci. Ne znam kakva ih je sudbina snašla. Međutim, još uvek postoje stvarnosti koje se vozikaju gore-dole. Još ponešto je preostalo. Znam više kuća sa kolskim prolazom. Kroz njih sada ulaze i izlaze sećanja.“ Nova knjiga Tibora Varadija, Konjski