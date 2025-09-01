Dekan Drid najavio sastanak sa studentima „čim se obave sanitarne popravke“ (Video)

Vreme pre 2 sata
Dekan Drid najavio sastanak sa studentima „čim se obave sanitarne popravke“ (Video)

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrik Drid je rekao da će uprava fakulteta razmotriti zahteve studenata

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrik Drid i studenti su se dogovorili da će se održati studentski sastanak na kom će biti formulisani zahtevi za upravu, piše portal 021. Drid je u zgradu fakulteta ušao u ranim jutarnjim satima, a bila je prisutna i policija. U jednom trenutku je razbijeno i staklo na zgradi. Nakon što su građani počeli da se okupljaju u većem broju, stiglo je i policijsko pojačanje. Nekoliko studenata se popelo na nadstrešnicu kod
