Savo Minić novi premijer: Narodna skupština izabrala novu Vladu Republike Srpske
B92 pre 16 minuta
Narodna skupština Republika Srpske izabrala je novu Vladu.
Novi premijer Republike Srpske je Savo Minić. Za izbor Vlade glasalo je 50 poslanika. U novoj Vladi koja je izabrana na današnjoj posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske su četiri nova ministra i 12 iz prethodnog saziva. U Vladu Republike Srpske izabrani su sledeći ministri: ministar finansija Republike Srpske - Zora Vidović, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske - Željko Budimir, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje