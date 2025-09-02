Savo Minić novi premijer: Narodna skupština izabrala novu Vladu Republike Srpske

B92 pre 16 minuta
Savo Minić novi premijer: Narodna skupština izabrala novu Vladu Republike Srpske

Narodna skupština Republika Srpske izabrala je novu Vladu.

Novi premijer Republike Srpske je Savo Minić. Za izbor Vlade glasalo je 50 poslanika. U novoj Vladi koja je izabrana na današnjoj posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske su četiri nova ministra i 12 iz prethodnog saziva. U Vladu Republike Srpske izabrani su sledeći ministri: ministar finansija Republike Srpske - Zora Vidović, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske - Željko Budimir, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje
