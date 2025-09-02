Kina traži popust?! Poznati detalji istorijskog gasnog dogovora Putina i Si Đinpinga, ali ne i cena

Rusija je pristala da poveća isporuke prirodnog gasa Kini i potpisala memorandum o izgradnji velikog gasovoda „Snaga Sibira 2“, ali cena za jedan od najskupljih gasnih projekata na svetu još nije dogovorena, saopštio je u utorak Gasprom.

Partnerstvo „bez ograničenja“ između Kine, najvećeg svetskog potrošača energije, i Rusije, najvećeg proizvođača prirodnih resursa, dodatno je ojačalo otkako je Zapad uveo sankcije Moskvi zbog rata u Ukrajini. Produbljivanjem odnosa sa svojim „starim prijateljem“ Vladimirom Putinom, kineski predsednik Si Đinping pokazuje da može da odoli pritisku SAD da se distancira od Moskve. Ipak, izostanak dogovora o ceni za „Snagu Sibira 2“ ukazuje da Kina od Rusije traži