Oglasio se MUP o neredima ispred dif-a u Novom Sadu: "Bacili topovske udare, policajac pogođen ciglom u glavu, uhapšene tri osobe"

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je večeras ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, prilikom sukoba demonstranata i policije povređen jedan policajac, dok su uhapšene tri osobe.

Kako navode, policija je reagovala prema većoj grupi od oko 280 lica koja se, "nakon neprijavljene šetnje ulicama Novog Sada, ciljano okupila ispred glavnog ulaza Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja sa namerom da nasilno uđe u prostorije fakulteta". "Deo okupljenih bio je maskiran, a tokom događaja upućivane su grube uvrede i psovke na račun policijskih službenika. Nakon što su izdata dva jasna upozorenja i naređenja da se okupljeni raziđu, a koja nisu