U nedelju potpuno pomračenje Meseca: Može će da se vidi i u Srbiji, evo u koliko tačno sati

Blic pre 1 sat
Potpuno pomračenje Meseca moći će u celosti da se posmatra iz Srbije u nedelju 7. septembra, saopšteno je danas iz Astronomskog društva "Ruđer Bošković" iz Beograda.

Kako se navodi, u Srbiji će se Mesec delimično pomračen pojaviti na istoku u večernjim satima, a u Beogradu će izaći u 19:00 časova. Potpuno pomračen će biti od 19:30 do 20:52. Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom će biti u 21:56, a sa teško uočljivom polusenkom u 22:56. Ukoliko bude vedro Beograđani će ovu interesantnu pojavu uz stručne komentare moći da prate i sa terase Narodne opservatorije na Kalemegdanu. Sve faze pomračenja će moći da se posmatraju iz
Pomračenje Meseca biće vidljivo i iz Srbije: Totalni mrak trajaće skoro sat i po

Pomračenje Meseca biće vidljivo i iz Srbije: Totalni mrak trajaće skoro sat i po

Telegraf pre 1 sat
