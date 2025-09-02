U nedelju potpuno pomračenje Meseca: Može će da se vidi i u Srbiji, evo u koliko tačno sati

Potpuno pomračenje Meseca moći će u celosti da se posmatra iz Srbije u nedelju 7. septembra, saopšteno je danas iz Astronomskog društva "Ruđer Bošković" iz Beograda.

Kako se navodi, u Srbiji će se Mesec delimično pomračen pojaviti na istoku u večernjim satima, a u Beogradu će izaći u 19:00 časova. Potpuno pomračen će biti od 19:30 do 20:52. Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom će biti u 21:56, a sa teško uočljivom polusenkom u 22:56. Ukoliko bude vedro Beograđani će ovu interesantnu pojavu uz stručne komentare moći da prate i sa terase Narodne opservatorije na Kalemegdanu. Sve faze pomračenja će moći da se posmatraju iz