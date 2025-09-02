Mali izneo cifru koja bolje zvuči: Otkud niže cene za 20.000 artikala, kad većina marketa nema ni približno toliko proizvoda u ponudi?

Danas pre 43 minuta  |  Vojislav Stojsavljević
Mali izneo cifru koja bolje zvuči: Otkud niže cene za 20.000 artikala, kad većina marketa nema ni približno toliko proizvoda u…

Nove mere za snižavanje cena za potrošače koje je osmislila Vlada Srbije stupila je na snagu, a prema tvrdnjama ministra finansija Siniše Malog odnosi se na 23 grupe ili 20.000 pojedinačnih proizvoda koje građani najčešće kupuju.

Međutim, većina trgovinskih lanaca u Srbiji nema taj broj artikala, čak naprotiv, ima značajno manje, pa se otvara pitanje otkud ta brojka. Uredba o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe ili skraćeno Uredba koja treba da ograniči marže trgovaca doneta je 28. avgusta, a zatim i dopunjena dan kasnije, 29. avgusta, dok je stupila na snagu 1. septembra. Uredba je oročena na šest meseci, a služi da ograniči marže trgovinskih lanaca na najviše
