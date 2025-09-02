Olujno nevreme, kiša, možda i grad Evo gde već večeras može da bude nevreme

Pred nama je sunčan i tropski topao dan, a u prilog tome ići će i temperatura od 31 do 35 stepeni. Već u toku večeri, na severu i zapadu, a sutra i u ostalim predelima Srbije, biće pljuskova sa grmljavinom.

Biće idealnih uslova za grmljavinske nepogode sa gradom, obilnijim pljuskovima i olujnim vetrom. Severozapadni vetar u pojačanju. Temperatura će se kretati od 25 stepeni na severozapadu i zapadu zemlje do 33 na istoku Srbije. U Beogradu će biti 28 stepeni, ali i jako sparno. U četvrtak na severu Srbije suvo, u ostalim predelima ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. U petak i subotu sunčano i toplije, uz temperature ponovo iznad 30 stepeni.