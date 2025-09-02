(Video) Posle trijumfa Orlova Pešić pohvalio Marinkovića kamera zabeležila sve

Dnevnik pre 25 minuta
(Video) Posle trijumfa Orlova Pešić pohvalio Marinkovića kamera zabeležila sve

Nakon pobede nad Češkom kamera je zabeležila zanimljivu scenu u svlačionici Orlova.

Srbija je sačuvala maksimalan učinak na Eurobasketu, pošto je u četvrtom kolu grupne faze ubedljivo savladala reprezentaciju Češke rezultatom 82:60. Bio je zadovoljan selektor Svetislav Pešić izdanjem svog tima, pa smo nakon ovog meča konačno mogli da vidimo i osmeh na njegovom licu. Posle utakmice ušao je u svlačionicu naše reprezentacije i odao priznanje Vanji Marinkoviću koji je imao sjajnu rolu na ovom meču. Iako je proveo tek nešto više od 14 minuta na terenu,
