Prvi dan primene ograničenih marži: Koji su proizvodi sniženi i za koliko – šta je stvarno pojeftinilo, a šta – poskupelo?…

Uredba kojom se ograničavaju trgovačke marže stupila je na snagu.

Tako će od danas, pa u narednih šest meseci, marže biti ograničene na 20 odsto, što bi, kako tvrde predstavnici vlasti, trebalo da snizi cene za 10 do 20 procenata. I zaista, veliki broj proizvoda u marketima snižen je upravo za toliko, mada se to ne može reći za sve – nešto je i poskupelo, piše Nova ekonomija. Uredba obuhvata 23 grupe proizvoda, a kako je ranije najavio ministar finansija Siniša Mali, sniženo će biti ukupno 20.000 proizvoda. Uredbom su obuhvaćeni