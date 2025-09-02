Profesori niškog „Sremca“: U učionice ulaze nepoznati ljudi, iskusni nastavnici ostali bez posla, nametnuta SNS volja

Deo nastavnog kolektiva Prve niške gimnazije „Stevan Sremac“ upozorio je javnost i roditelje na, kako navode, zabrinjavajuću situaciju u školi na početku nove školske godine.

Tvrde da su njihove kolege koje su godinama radile na određeno vreme ostale bez posla, dok u učionice ulaze „nepoznata lica“ o kojima nemaju nikakve informacije. Napominju da je odgovorna nova direktorka koja sprovodi „nametnutu volju političkih struktura SNS-a, a ne interese učenika, nastavnika i roditelja“. Prema rečima profesora, ovakva praksa predstavlja ozbiljan udar na bezbednost učenika, jer kolektiv nije obavešten ko su novi predavači, niti da li poseduju