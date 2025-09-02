"Čudesne cene" ili "mačka u džaku": Šta nam je donelo sniženje marži od 1. septembra

Dok su u fokusu ovog 1. septembra bili protesti, što školski, što komemorativni, povodom 10 meseci od pada novosadske nadstrešnice - juče je bio i dan od kada su na rafovima postavljene "čudesne cene", koje je u cilju poboljšanja kvaliteta života najavio predsednik Srbije, a Vlada usvojila.

Da li je zaista jeftinije ili je na delu "mačka u džaku"? Prvi dan najavljenog boljeg života za sve građane definitivno nije Crni petak. Iako su cene 20.000 proizvoda od 1. septembra zvanično niže za oko 15 odsto, prodavnice - poluprazne. Kupci, izgleda, više veruju svom novčaniku nego obećanjima političara. “Ja vam garantujem, ništa! Ja sve cene znam. Ništa nije sniženo”, kaže jedna žena. Na konstataciju reportera N1 da je rečeno da je sve značajno jeftinije,