Da li im verujete? MUP objavio koliko ljudi je juče bilo na protestima

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je procenu koliko ljudi je juče bilo na protestima i na koliko mesta su bila okupljanja. „MUP obaveštava javnost da su, na području PU za grad Beograd i 23 područne policijske uprave, u toku jučerašnjeg dana, održana neprijavljena javna okupljanja na 38 lokacija, na kojima je prisustvovalo ukupno 19.665 lica (Beograd 9.080), a na 18 lokacija saobraćaj je bio blokiran“, navodi se u saopštenju. Kako dodaju, ispred Fakulteta