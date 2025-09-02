„Ostavka Dačića i Marića zbog nasilja policije“

Novosadski odbor Pokreta slobodnih građana (PSG) je danas saopštio da je u ponedeljak uveče policija napala građane, nakon komemorativnog skupa povodom deset meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici i zatražio ostavku ministra unutrašnjih poslova i načelnika novosadske policije.

U saopštenju PSG piše da se napad na građane kod Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, kako bi pružili podršku studentima, desio se “bez ikakvog razloga”. Ta stranka tvrdi da su tada „pripadnici policije nasrnuli na okupljene građane koristeći šok bombe“. Ovim činom policija je, dodaje PSG Novi Sad, „zgazila autonomiju univerziteta i jasno se stavila na stranu režima koji ne preza ni od najbrutalnijeg nasilja kako bi se održao na vlasti“. “Naređenje za ovu