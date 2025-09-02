„Ostavka Dačića i Marića zbog nasilja policije“

Nova pre 22 minuta  |  Autor: Beta
„Ostavka Dačića i Marića zbog nasilja policije“

Novosadski odbor Pokreta slobodnih građana (PSG) je danas saopštio da je u ponedeljak uveče policija napala građane, nakon komemorativnog skupa povodom deset meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici i zatražio ostavku ministra unutrašnjih poslova i načelnika novosadske policije.

U saopštenju PSG piše da se napad na građane kod Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, kako bi pružili podršku studentima, desio se “bez ikakvog razloga”. Ta stranka tvrdi da su tada „pripadnici policije nasrnuli na okupljene građane koristeći šok bombe“. Ovim činom policija je, dodaje PSG Novi Sad, „zgazila autonomiju univerziteta i jasno se stavila na stranu režima koji ne preza ni od najbrutalnijeg nasilja kako bi se održao na vlasti“. “Naređenje za ovu
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

„Korupcija je koren svih problema u našem društvu“ Rojters o sinoćnjem protestu u Beogradu

„Korupcija je koren svih problema u našem društvu“ Rojters o sinoćnjem protestu u Beogradu

Nova pre 41 minuta
Najpotresniji prizor sa protesta: Majka Dijana Hrka spustila belu ružu za sina Stefana koji je stradao nakon pada nadstrešnice…

Najpotresniji prizor sa protesta: Majka Dijana Hrka spustila belu ružu za sina Stefana koji je stradao nakon pada nadstrešnice

Nova pre 27 minuta
Kako na situaciju u Srbiji gledaju inostrani mediji?

Kako na situaciju u Srbiji gledaju inostrani mediji?

Vesti online pre 37 minuta
„Policajci čuvali sedište Vučića“: Šta zapadne agencije pišu o sinoćnjim protestima u Srbiji?

„Policajci čuvali sedište Vučića“: Šta zapadne agencije pišu o sinoćnjim protestima u Srbiji?

Danas pre 32 minuta
Preuzimanje štafete i represija kada niko ne gleda: Komemorativni skupovi širom Srbije

Preuzimanje štafete i represija kada niko ne gleda: Komemorativni skupovi širom Srbije

Mašina pre 1 sat
Akademski plenum: Napad policije u Novom Sadu - poslednji trzaj autokratskog režima

Akademski plenum: Napad policije u Novom Sadu - poslednji trzaj autokratskog režima

N1 Info pre 1 sat
Studenti i Zbor gradjana i u Pirotu organizovali Komemorativni protest za 16 tragično preminulih u Novom Sadu

Studenti i Zbor gradjana i u Pirotu organizovali Komemorativni protest za 16 tragično preminulih u Novom Sadu

Plus online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMinistar unutrašnjih poslova

Vojvodina, najnovije vesti »

„Korupcija je koren svih problema u našem društvu“ Rojters o sinoćnjem protestu u Beogradu

„Korupcija je koren svih problema u našem društvu“ Rojters o sinoćnjem protestu u Beogradu

Nova pre 41 minuta
Najpotresniji prizor sa protesta: Majka Dijana Hrka spustila belu ružu za sina Stefana koji je stradao nakon pada nadstrešnice…

Najpotresniji prizor sa protesta: Majka Dijana Hrka spustila belu ružu za sina Stefana koji je stradao nakon pada nadstrešnice

Nova pre 27 minuta
„Ostavka Dačića i Marića zbog nasilja policije“

„Ostavka Dačića i Marića zbog nasilja policije“

Nova pre 22 minuta
Kako na situaciju u Srbiji gledaju inostrani mediji?

Kako na situaciju u Srbiji gledaju inostrani mediji?

Vesti online pre 37 minuta
Pojeftinjenje koje smo čekali: hleb je jeftiniji za tri dinara, ali su zato akcije nestale – kako nas uče da živimo bolje…

Pojeftinjenje koje smo čekali: hleb je jeftiniji za tri dinara, ali su zato akcije nestale – kako nas uče da živimo bolje! Pojeftinjenje koje smo čekali

Volim Zrenjanin pre 16 minuta