Jedna osoba preminula od posledica požara u Sremčici, troje povređenih

Novi magazin pre 2 sata  |  Beta
Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u požaru noćas oko dva sata posle ponoći u Ulici Žila Verna u beogradskom naselju Sremčica.

U Hitnoj pomoći su rekli da je to troje, koje se nagutalo dima, prevezeno na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) zbog trovanja ugljen-monoksidom. Tokom noći, u Beogradu se dogodila i jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj su dve osobe lakše povređene i koje su zbrinute na licu mesta. Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noćne smene 115 intervencija, od kojih 13 na javnim mestima, a najviše poziva toj službi uputili su srčani bolesnici.
