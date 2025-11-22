Jeziva scena kod Kruševca: Automobil pod prikolicom šlepera potpuno smrskan posle teške nesreće

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Jeziva scena kod Kruševca: Automobil pod prikolicom šlepera potpuno smrskan posle teške nesreće

U mestu Majdevo kod Kruševca, oko ponoći se dogodila teška saobraćajna nezgoda, prenosi Instagram stranica 192.

Prema prvim informacijama, do sudara je došlo kada su se direktno sudarili putnički automobil i kamion. Kako se vidi na fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama, automobil je potpuno smrskan i završio je delimično pod prikolicom kamiona, što ukazuje na silinu udara. Zasada nema zvaničnih informacija o tome u kakvom su stanju učesnici nezgode, niti da li ima povređenih. Na licu mesta očekuje se izlazak policije i hitnih službi, koje će obaviti uviđaj i utvrditi
