Mediji: Načelnik Nevenko Marić komandovao sinoćnom intervencijom policije u Novom Sadu

Načelnik Policijske uprave u Novom Sadu, Nevenko Marić, sinoć je direktno komandovao intervencijom policije ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja DIF, saznaje Danas od više izvora iz policije.

Da su ove informacije tačne, piše Danas, svedoči i video zapis pre same intervencije, na kome se vidi kako Marić sa motorolom u ruci stoji na stepeništu fakulteta iz kordona policije. On je stajao tik do policijskog službenika koji je, pre policije, putem megafona naredio demonstrantima da se udalje, navodi ovaj medij. Prema rečima izvora Danas, on je izdao naređenje da policija upotrebi silu nad demonstrantima, pošto se nisu udaljili nakon izdatog naređenja.