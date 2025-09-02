Uprava PMF-a osuđuje nasilje policije nad studentima

Uprava Prirodno-matematičkog fakulteta osudila je primenu hemijskih sredstava i fizičko nasilje policije nad studentima i drugim građanima sinoć u Novom Sadu.

Sa PMF-a su pozvali na "očuvanje autonomije univerziteta i prestanak sve izraženijeg nasilja na ulicama Srbije, posebno prema studentima". "Kao njihovi profesori, uvek ćemo čvrsto stajati uz naše studente, koji mirnim putem izražavaju protest kojim zahtevaju odgovornost za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu", navodi uprava PMF-a. Ističu da neće nikada reagovati silom prema studentima. "Oni su uvek bili i ostaće naše mlade kolege sa kojima