Ovo je slika dana sa Eurobasketa: Aleksi Avramoviću su Srbija i vera iznad svega, a ovako je to i pokazao

Telegraf pre 33 minuta  |  Telegraf.rs
Ovo je slika dana sa Eurobasketa: Aleksi Avramoviću su Srbija i vera iznad svega, a ovako je to i pokazao

Košarkaška reprezentacija Srbije je uspela na poprilično lak način da dođe i od četvrte pobede u grupnoj fazi na Eurobasketa, ovoga puta je pala Češka sa 82:60, čime su Orlovi i došli na korak do prvog mesta u grupi.

Sada Orlove dočekuje meč sa Turskom za najbolju poziciju u grupi A. Na meču sa Češkom je najbolji bio Aleksa Avramović, koji je na terenu proveo 22 minuta, a za to vreme je bio i na korak do dabl-dabl učinka. Rođeni Čačanin je postigao 14 poena, a uz to je imao i osam asistencija, ali i četiri skoka, što je bilo dovoljno da ponese epitet MVP-ja ovog meča. Ipak, odmah nakon meča je viđena i jedna divna slika sa parketa, a na kojoj je bio upravo Aleksa Avramović.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Šta je to selektor Pešić spremio za Tursku

Šta je to selektor Pešić spremio za Tursku

Sport klub pre 8 minuta
VIDEO Scena iz svlačionice sa RTS o kojoj bruji Srbija: Pešić ušao i odmah pružio ruku jednom igraču

VIDEO Scena iz svlačionice sa RTS o kojoj bruji Srbija: Pešić ušao i odmah pružio ruku jednom igraču

Nova pre 1 sat
Dominacija Srbije na Eurobasketu, uz krst i podsetnik za Pešića: Ove 3 stvari niste videli u TV prenosu

Dominacija Srbije na Eurobasketu, uz krst i podsetnik za Pešića: Ove 3 stvari niste videli u TV prenosu

Mondo pre 1 sat
Zbog jedne Pešićeve reči Tristan Vukčević ostao u šoku: Pogledajte najčudniji tajm-aut Srbije

Zbog jedne Pešićeve reči Tristan Vukčević ostao u šoku: Pogledajte najčudniji tajm-aut Srbije

Mondo pre 1 sat
Ovo niste videli u prenosu! Kamera uhvatila Vasu Micića, a onda i jednog navijača! Čitava hala ostala u neverici zbog ovog…

Ovo niste videli u prenosu! Kamera uhvatila Vasu Micića, a onda i jednog navijača! Čitava hala ostala u neverici zbog ovog detalja! Pa, da li je moguće? (video)

Kurir pre 1 sat
Pešića je oduševio! Selektor Srbije ušao u svlačionicu i pružio ruku jednom igraču (video)

Pešića je oduševio! Selektor Srbije ušao u svlačionicu i pružio ruku jednom igraču (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Kalkulacije su već počele: Evo šta čeka Srbiju u nokaut fazi Evrobasketa - dve opcije

Kalkulacije su već počele: Evo šta čeka Srbiju u nokaut fazi Evrobasketa - dve opcije

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakEurobasketČeškaTurskaAleksa AvramovićKosarkaska reprezentacija srbije

Društvo, najnovije vesti »

„Ministarstvo se olako odreklo izuzetnih direktora“: Šta se krije iza smene nepodobnih rukovodilaca obrazovnih ustanova?

„Ministarstvo se olako odreklo izuzetnih direktora“: Šta se krije iza smene nepodobnih rukovodilaca obrazovnih ustanova?

Danas pre 8 minuta
Zavišić: Protesti preusmereni na srednjoškolce jer su oni pogodno tlo za manipulaciju

Zavišić: Protesti preusmereni na srednjoškolce jer su oni pogodno tlo za manipulaciju

RTV pre 23 minuta
Beograd u pokretu: Još 6,4 miliona evra za modernizaciju semafora, a rezultata nema

Beograd u pokretu: Još 6,4 miliona evra za modernizaciju semafora, a rezultata nema

Nova pre 23 minuta
Dekan Fizičkog fakulteta: Nije mi jasno kako može dekan da upada na svoj sopstveni fakultet

Dekan Fizičkog fakulteta: Nije mi jasno kako može dekan da upada na svoj sopstveni fakultet

Nova pre 13 minuta
(Mape) dramatična promena vremena, popaljeni svi alarmi: Od sunčanih 34 stepena do oluja sa grmljavinom: Evo kada stiže…

(Mape) dramatična promena vremena, popaljeni svi alarmi: Od sunčanih 34 stepena do oluja sa grmljavinom: Evo kada stiže drastično osveženje

Blic pre 33 minuta