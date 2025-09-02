Ovo je slika dana sa Eurobasketa: Aleksi Avramoviću su Srbija i vera iznad svega, a ovako je to i pokazao

Košarkaška reprezentacija Srbije je uspela na poprilično lak način da dođe i od četvrte pobede u grupnoj fazi na Eurobasketa, ovoga puta je pala Češka sa 82:60, čime su Orlovi i došli na korak do prvog mesta u grupi.

Sada Orlove dočekuje meč sa Turskom za najbolju poziciju u grupi A. Na meču sa Češkom je najbolji bio Aleksa Avramović, koji je na terenu proveo 22 minuta, a za to vreme je bio i na korak do dabl-dabl učinka. Rođeni Čačanin je postigao 14 poena, a uz to je imao i osam asistencija, ali i četiri skoka, što je bilo dovoljno da ponese epitet MVP-ja ovog meča. Ipak, odmah nakon meča je viđena i jedna divna slika sa parketa, a na kojoj je bio upravo Aleksa Avramović.