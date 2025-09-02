Kubik drva za najugroženija domaćinstva

Vesti online pre 1 sat  |  RTS.rs, Vesti online (J. V.)
Kubik drva za najugroženija domaćinstva

Kubik drva je gotovo upola jeftiniji nego na stovarištima i košta 5.269 dinara, ali najugroženija domaćinstva moći će da ga kupe po ceni od 2.900 dinara, sa uračunatim PDV-om. Gordana Jančić iz “Srbijašuma” kaže za RTS da je neophodno da se građani jave najbližoj šumskoj upravi, a otvoren je i kol-centar. Mera važi do 1. marta. Procedura za sve tri kategorije O krađi drva Provera da li je drvo iz legalnih tokova

Jedna od važnih ekonomskih mera za podršku građanima, koja važi od juče, je i nabavka jeftinog ogrevnog drveta kod “Srbijašuma”. Pomoćnica direktora Sektora za šumarstvo u “Srbijašumama” Gordana Jančić rekla je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da cena od 2.900 dinara za kubik važi za socijalno ugrožena domaćinstva koja su korisnici prava socijalne zaštite. “U okviru ekonomskih mera, javno preduzeće “Srbijašume” je i za kategoriju koja obuhvata penzionere, lica sa
